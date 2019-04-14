Sivas Belediyespor-Kırklarelispor: 1-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 31'inci haftasında Sivas Belediyespor sahasında Kırklarelispor'u konuk etti. Mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

16'ıncı dakikada Kırklarelispor defansının hatasında top Ömer Faruk'un önünde kaldı. Ömer Faruk topu kafayla ceza sahasındaki Ercüment'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ercüment'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

31'inci dakikada Kırklarelispor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Müslüm kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivas Belediyespor shaasında Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Ali Rıza Öztürk (xx), Hasan Erdoğan (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx) - Murat Cömert (xx), Serkan Yavuz (xx), İbrahim Sürgülü (xx), Ercüment (xx) (Dk. 70 Gökhan x), Berkay (xx), Aykut Emre (xx), Güray (xx) (Dk. 83 Emrah), Kerem (xx), Alperen (xx) (Dk. 60 Alpay x), Ömer Faruk (xx)

KIRKLARELİSPOR: Murat Can (xx) - Davut (xx), Müslüm (xx), Nuh (xx), Bahadır (xx), Emre (xx), Mert Sinan (xx), İlter (xx) (Dk. 78 Yusuf Çelik x), Yüksel (xx) (Dk. 68 İlker x), Emre (xx), Ahmethan (xx) (Dk. 87 Enis)

GOLLER: Dk. 16 Ercüment (Sivas Belediyespor) - Dk. 31 Müslüm (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Berkay, Güray, Ömer Faruk, Serkan, Murat (Sivas Belediyespor) - Bahadır, Mert Sinan, Emre, Emrah (Kırklarelispor)

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)