Sivas Belediyespor-Düzcespor maç sonucu: 0-0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Enes Kanpara xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Enes Biroğlu xx
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Uğur Bulut xx, Oğuzhan Bozkurt xx, Ozan Kılıçoğlu xx (Gökhan Berkay Yıldız dk. 74 x), Halil İbrahim Mızrap xx, Furkan Sağman xx, Celal Emir Dede xx (Burak Özdemir dk. 80 ?), Arda Belen xx, Barış Bozdilki xx, Safa Yıldırım, Arda Keser xx
Düzcespor: Ersin Aydın xx, Erçin Ilgaz xx, Mümin Talip Pazarlı xx, Doğan Can Otman xx, Kerem Kaya xx, Emre Keleşoğlu xx (Osman Boz dk. 90 ?), Hasan Küçcük xx (Emre Gündoğdu dk. 75 x), Mehmet Özdıraz xx, Eren Karadağ xx (Çınar Tarhan Yıldız dk. 61 x), Altar Han Hidayetoğlu xx (Savaş Polat dk. 90 ?), Timur Kosovalı xx (Yasin Ozan dk. 61 x)
Sarı kartlar: Mümin Talip Pazarlı (Düzcespor)