Sivas Belediyespor, Diyarbekirspor maçına 4 eksikle çıkacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Diyarbekirspor'a konuk olacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde bugün öğle saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşil-beyazlılar antrenmanın son bölümünde ise Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı.

Sivas Belediyespor, Diyarbekirspor müsabakası için bugün akşam kara yoluyla Diyarbakır'a gidecek. 12 Aralık Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.00'te başlayacak.

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Diğer yandan Sivas Belediyespor'da, kırmızı kart cezalısı Ozan Kılıçoğlu, sakatlığı bulunan Yücel Candemir ile Gökhan Çetinus ve koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Aydın, Diyarbekirspor maçında görev alamayacak. (İHA)