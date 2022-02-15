Sivas Belediyespor, Çorum maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Çorum FK ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idman çift kale maç ile tamamlandı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

İHA