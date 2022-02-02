Sivas Belediyespor, Bayburt maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig kırmızı Grup'un 24. hafta maçında Bayburt İl Özel İdarespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı idmanla Bayburt maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivas Belediyespor ile Bayburt İl Özel İdarespor arasında 6 Şubat Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 13.00’te başlayacak.

SİVAS (İHA)