Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maç sonucu: 4-3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki erteleme maçında Sivas Belediyespor, şampiyonluk yarışındaki Ankara Demirspor’u düellonun sonucunda devirmeyi başardı.
4-3 biten maçın ardından puanını 31 yapan Yeşil-Beyazlılar rahat nefes aldı. Konuk takım ise beklemediği kayıpla zirve yarışında ağır yara aldı.
STAT: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
HAKEMLER: Mustafa Kürdaş Filiz, Ogün Kamacı, Efe Kurtuluş
SİVAS BELEDİYESPOR.: Barış 7, Safa 7, (Dk.80 Uğur Mustafa ?), Ercüment 7, Mustafa 7, Abdullah 7, Gencay 7, (Dk.73 Osman ?), Ali Say 7, Kerem 7, Mehmet Fatih 7, Şevki 7, (Dk.15 Mustafa 7), Fatih Çolak 7
ANKARA DEMİRSPOR: Emre Selen 5, Kamil 5, Ayberk 5, Hakan 5, Süleyman 6, Serdar 5, Ahmet 5, Taner 6, Burak 6, M.Samed 5, (Dk.89 Celal ?), Mustafa Tahir 7, (Dk.84 Barış ?)
GOLLER: Süleyman (Dk.4), Kerem (Dk.44 k.k.), Tahir (Dk.70) (Ankara Demir), Ahmet Devret (Dk.23 k.k.), Ali Say (Dk.35), Uğur Mustafa (Dk.88), Ercüment (Dk.90) (Sivas Bld.)
SARI KARTLAR: Safa, Mustafa Aydın, Kerem Kaya, Ercüment, Ali Say (Sivas Bld.), Samed (Ankara Demirspor)
KIRMIZI KART: Burak Öksüz (Dk.83) (Ankara Demirspor)