Sivas Belediyespor, 24Erzincanspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında 24Erzincanspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İbrahim Cezayir ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idmanI çift kale maç ile tamamlandı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Erzincanspor maçının hazırlıklarına devam edecek.