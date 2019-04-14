Sivas Belediyespor: 1 - Kırklarelispor: 1

TFF 2. Ligi Kırmızı Grup 31. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında Kırklarelispor’u ile 1-1 berabere kaldı.

14 Nisan 2019, Pazar 17:22
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Sivas Belediyespor: 1 - Kırklarelispor: 1

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu 

Hakemler: Adem Cinek xxx, Ali Rıza Öztürk xxx, Hasan Erdoğan xxx 

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol xxx, Murat xx, Eray xxx (Gökhan dk. 70 xx), Berkay xx, Emre xx, Güray xx (Emrah dk. 82 ?), Alperen xx (Alpay dk. 60 xx), Kerem xx, İbrahim xx, Serkan Yavuz xx, Ömer xx 

Kırklarelispor: Murat xx, Davut xx, Müslüm xxx, Nuh xx, Emre Balkı xx, Ahmethan xx (Enis dk. 86 ?), Emre Keleşoğlu xx, Bahadır xx, Mert xx, İlter xx (Yusuf dk. 79 ?) Yüksel xx (İlker dk. 68 xx) 

Teknik Direktör: Ömer Faruk Serin 

Goller: Eray (dk. 16) (Sivas Belediyespor), Müslüm (dk. 31) (Kırklarelispor) 

Sarı kartlar: Berkay, Güray, Serkan, Ömer, Murat (Sivas Belediyespor), Bahadır, Mert, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Kırklarelispor) 

İHA

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