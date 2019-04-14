Sivas Belediyespor: 1 - Kırklarelispor: 1

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Adem Cinek xxx, Ali Rıza Öztürk xxx, Hasan Erdoğan xxx
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol xxx, Murat xx, Eray xxx (Gökhan dk. 70 xx), Berkay xx, Emre xx, Güray xx (Emrah dk. 82 ?), Alperen xx (Alpay dk. 60 xx), Kerem xx, İbrahim xx, Serkan Yavuz xx, Ömer xx
Kırklarelispor: Murat xx, Davut xx, Müslüm xxx, Nuh xx, Emre Balkı xx, Ahmethan xx (Enis dk. 86 ?), Emre Keleşoğlu xx, Bahadır xx, Mert xx, İlter xx (Yusuf dk. 79 ?) Yüksel xx (İlker dk. 68 xx)
Teknik Direktör: Ömer Faruk Serin
Goller: Eray (dk. 16) (Sivas Belediyespor), Müslüm (dk. 31) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Berkay, Güray, Serkan, Ömer, Murat (Sivas Belediyespor), Bahadır, Mert, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Kırklarelispor)
İHA