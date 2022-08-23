Sivas Belediyesi, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş müsabakasında İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak Sivasspor ’a destek olarak örnek bir çalışmaya imza attı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in talimatıyla heyecan dolu rövanş maçının tüm biletleri toplu bir şekilde satın alındı ve taraftara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor Tesislerinde 'UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş karşılaşması maç biletleri' hakkında basın açıklaması yaptı.

Bilgin: "Biletlerin tamamını aldık"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, biletlerin tamamını aldıklarını ve taraftara ücretsiz şekilde verileceğini duyurarak, "Perşembe günü şehrimizin gururu Sivassporumuzun Avrupa Ligi'nde rövanş maçı var. İnşallah Sivasspor, şehrimiz ve ülke futbolunu en iyi şekilde temsil edecek ve en iyi şekilde sahaya çıkıp mücadelesini verecek. Biz bu konuda Sivasspor’a güveniyoruz. Burada 12. adam olarak şehrimize büyük görev düşüyor. Bizler Sivasspor sevdalıları olarak, her maçta Sivasspor’a destek vermemiz gerekiyor. Biz bu önemli Avrupa Ligi maçı öncesinde şehirdeki tüm bahaneler ortadan kaldırıp, taraftarların tam kapasite stadyuma gelip desteklemeleri adına biletleri Sivas Belediyesi olarak tamamını aldık. Maça gelmek isteyen tüm herkesi maça davet ediyoruz. Sivas Belediyesi olarak bugünden itibaren tüm biletler tarafımızca satın alınmış olup maça gitmek isteyen tüm taraftarlarımız kağıt bilet alacak. Biz tüm taraftarımızı maça bekliyoruz. Biz şehir olarak Sivasspor’a her çatı altında destek olmalıyız. Yiğidolar’ı perşembe günü stadyuma davet ederek takımımıza destek olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Çalımbay: "Yeter ki taraftar gelsin"

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, taraftarın önemine değinerek, "Biz göreve başladığımızdan itibaren Avrupa’ya gidiyoruz. Türkiye’yi de çok güzel şekilde temsil ediyoruz. Başarılı olmak istiyorsak bir bütün olmalıyız. Bu bütünlüğün içinde de en önde taraftar gelir. Taraftar ne kadar çok olursa daha farklı olur. Malmö ilk maçta müthiş bir taraftar desteği ile oynadı. Bize baskı kurabiliyorlardı. Tek isteğimiz taraftarın maça gelmesi. Yeter ki taraftar gelsin. Onların desteğiyle daha da güçlü olacağız" dedi.

Sarılar: "Seyircimizin destek olmasını bekliyoruz"

Başkan Vekili Erdal Sarılar ise, biletlerin alınması ile ilgili bilgiler verdi. Sarılar, "Başkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Kupadaki Alanya maçında da bütün biletleri başkanımız almıştı. Bu maçta kağıt bilet geçerli. Burada isim, soy isim ve TC kimlik numaası olmayacak. Onun için herkesin gelmesini rica ediyoruz. Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz. Passolig satış noktalarından biletler alınabilecek. Sadece kombine olan yerler hariç her yerden bilet verilebilecek. Tahmin ediyorum 2 günde biletler tükenecektir. 1 kişiye 10 tane bilet verilmeyecek, kota konulacak. Organizasyonu passolig yapıyor ve passolig turnikelerinden geçilecek. Eğer bilet alınacak noktalarda yoğunluk olursa Sivasspor Store’dan da verebiliriz diye düşünüyoruz. Seyircimizin de destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu. Bir gazetecinin "Takıma transfer yapılacak mı?" şeklindeki sorusuna ise Sarılar, "Hocamızın bir isteği daha var. Hocamız ne derse yaparız. Şu anda 1 yabancı daha alacağız. Onu da aldığımızda 15 yabancı oluyor, 1 tanesini de listeye yazamayacağız" yanıtını verdi.

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan / SİVAS (İHA)