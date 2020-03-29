Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Enrique Iglesias'ta da olan "situs inversus" durumuna sahip olan kişilerin özelliği hangisidir?sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Enrique Iglesias'ta da olan "situs inversus" durumuna sahip olan kişilerin özelliği hangisidir?sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Enrique Iglesias'ta da olan "situs inversus" durumuna sahip olan kişilerin özelliği hangisidir?

A:) İç organlarının yeri terstir

B) Parmak izleri yoktur

C) Ayakları altı parmaklıdır

D) Saçları beyazlamaz.

Enrique Iglesias'ta da olan "situs inversus" durumuna sahip olan kişilerin özelliği hangisidir?

Cevap: A: İç organlarının yeri terstir

Situs inversus nedir?

Situs inversus totalis, organ veya organ sistemlerinin normal lokalizasyonları yerine ayna görüntüsünde olduğu gibi vücudun karşı tarafında yer alması durumudur. Çeşitli çalışmalarda konjenital kalp hastalıkları başta olmak üzere çeşitli konjenital malformasyon ve sendromların situs inversus ile birlikteliği rapor edilmiştir. Tiroid bezi pirimitif bukkofaringeal kaviteden ikinci gebelik haftasında belirir. Situs inversus totalisin de embriyonel dönemin ikinci haftasındaki bir genetik defektten meydana geldiği yönündeki görüşler, situs inversus totalis ile tiroid agenezisi birlikteliğinin rastlantısal olmadığını düşündürmektedir. Bildiğimiz kadarı ile situs inversus totalis ve tiroid agenezisi birlikteliği daha önce rapor edilmemiştir. Bu yazıda, situs inversus totalisle birlikte tiroid agenezisi bulunan bir yenidoğan sunulmuştur.