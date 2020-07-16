Kadınların neredeyse hepsinin başına gelen hastalıklardan bir tanesi de sistit hastalığıdır. Sistit Diğer adıyla idrar yolları iltihaplanması olarak bilinir. Sistit tedavi edilmezse ileri düzeyde daha büyük rahatsızlıklara yol açabilir. Sistitin tedavi edilmemesi genelde böbreklerde sıkıntı oluşturmaktadır. Bu yüzden erken tedavisi Sistit için çok önem taşımaktadır. Aksi takdirde mesane ve böbrek için hasar oluşturması söz konusu olabilmektedir.

Sistit nedir?

İdrar yolları enfeksiyonu olarak bilinen sistit daha çok idrar yollarında meydana gelen bir rahatsızlıktır. Kadınlarda görülme sıklığı çok daha fazla olan sistit tedavi edilmesi şart olan bir hastalıktır. Sistitin erken tedavi edilmesi gerekmektedir.

Sistit belirtileri nelerdir?

Sistit özellikle kadınlarda çok sık görülen hastalıklardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Neredeyse tüm kadınlar hayatlarının bir döneminde bir defa bile olsa sistitle karşılaşmışlardır. Sistitin birçok belirtisi mevcuttur. Sistit belirtileri arasında:

- İdrar yaparken yanma ve bölgede sızı

- Sık idrara çıkma ihtiyacı

- Terleme

- Ateş

- Yorgunluk

- Kusma ve bulantı

- Ağrı olması ve ağrının kasıklara makata doğru yayılması

- Cinsel ilişki sırasında Ağrı hissedilmesi

- Kötü kokulu idrar ve idrarın bulanık olması gibi belirtiler sistit belirtileri arasında yer almaktadır.

Sistit tedavisi nasıl yapılır?

Sistit tedavisi için öncelikte sistit tanısı konulması gerekmektedir. İdrar örneği ile laboratuvar ortamında idrarın incelenmesi gerekmektedir. Sistit tedavi edilebilen bir hastalıktır. İdrar kültürü ve antibiyogram alınarak sonuçlara göre ilaç kullanımı gerekmektedir. Genelde antibiyotik bitince Sistit rahatsızlığı sona ererken kronik sistit durumlarında tedavi süresi uzamaktadır.

Sistit neden olur?

Sistit Normalde üreme organlarında bulunan bakterilerin idrar yollarını geçerek mesaneye ulaşması sonucu oluşur. Mesanede bulunan bakteri sayısının fazlalaşması sistit rahatsızlığına sebep olur. Aynı zamanda genital temizliğin düzgün yapılmaması, idrarın uzun süre olarak tutulması, menopoz dönemi, cinsel ilişki sırasında bulaşma yaşanması gibi nedenlerle sistite neden olabilir. Sistite yakalanmış kişiler genelde idrara çıktığında ağrı ve yanma hissi ile karşılaşır. Aynı zamanda sık idrara çıkma ihtiyacı da sistit hastalığının en çok görülen belirtileri arasındadır. Bu sebeple konusunda uzman bir hekime görünmek gerekmektedir.

Sistit tedavisi için bitkisel çözümler

Binlerce yıldır tedavi yöntemleri içinde bitkisel tedaviler kullanılmaktadır. Ancak Modern tıbbın gelişmesi ile bitkisel tedavi yöntemleri çok daha az kullanılmaya başlanmıştır. Bitkisel tedavi yöntemleri tam olarak hastalıkları iyileştirme de rahatsızlığı azaltıcı özelliğe sahiptir. Bu sebeple hastalıkların etkilerini azaltma konusunda bitkilerden yararlanılabilir. Sistit başlangıçta ilaç kullanmak gerektirmeyen bir hastalık olduğu için bitkisel yöntemlerle çözebilecek bir hastalıktır. Sistit rahatsızlığına iyi gelen bitkiler.

Ekinezya: idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı olan antibiyotik, analjezik özelliklere sahip bir bitki olduğu için bakterilere karşı vücudun korunmasını destekler. Ekinezya aynı zamanda iyileşme sürecinde kısaltan bir etkiye sahiptir. Bir bardak suya bir çay kaşığı ekinezya konularak demlenir. Günde 2 veya 3 bardak Ekinezya çayı tüketilerek sistit tedavisi konusunda yardımcı olabilir.

Karahindiba: Karahindiba Çayı da sistit rahatsızlığı için en iyi gelen bitkilerden bir tanesidir. Karahindiba sürekli idrara çıkma ihtiyacını da ki idrar yaparken ki ağrıyı azaltmada oldukça etkilidir. Karahindiba çay olarak tüketilmelidir. İki bardak günde iki bardak Karahindiba çayı sistit bardak sıcak suya bir çay kaşığı karahindiba demlenerek tüketilmelidir. Karahindiba semptomları rahatlatma özelliğine sahiptir.

Güveyotu: güveyotu yine idrar yolları enfeksiyonları için antibiyotik etkisine sahip bir bitkidir. Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı güveyotu demlenerek tüketilmelidir. Günde en fazla iki bardak içilmelidir.

Kekik: mesaneyi temizlemeye yardımcı olarak görülen kekik Antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahip bir bitkidir. Bir bardak suya bir çay kaşığı kekik demlenerek tüketilmelidir. Günde 2- 3 bardak olarak içilebilir.

Ebegümeci: mesane iltihabına azaltmaya yardımcı olan bitkilerden bir tanesi de ebegümecidir. İdrar çıkma sırasında yaşanan rahatsızlığı yatıştırma özelliği ile bilinen ebegümeci kısa sürede ağrıların yatıştırılmasını da sağlar. Yine bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı ebegümeci derlenerek tüketilmelidir. Günde en fazla 2 bardak tüketilmelidir.

Bitkiler sistit rahatsızlıklarını hafifletme özelliğine sahiptir. Bu sebeple sistit rahatsızlığı çeken hastalar bitkisel yöntemler de tüketerek sistit rahatsızlıklarını hafifletebilir.



