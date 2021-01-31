Sistem9 Yeşilyurt-Kuzeyboru maç sonucu: 2-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt’u 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Esat Danzili
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Ece Hocaoğlu Şanlı, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Derya Güç, Zeynep Sude Demirel, İrem Nilşat Kaya)
Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Dilara Yeşil, Victoria, Hümay Topaloğlu, Merve Çepni, Arzum Tezcan)
Setler: 23-25, 20-25, 25-19, 25-18, 17-19
Süre: 132 dakika (31, 28, 26, 23, 24)