Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş maç sonucu: 3-1

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 29. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Beşiktaş’ı 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çıldır, Uğur Ateş
Sistem9 Yeşilyurt: Cross, Buket Gülübay, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Derya Cebecioğlu (İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu)
Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Seray Altay, Bengisu Aygün (Elif Teksoy, Erce Kasapoğlu, Adlin Kaymaz)
Setler: 25-16, 18-25, 25-14, 25-16
Süre: 96 dakika (27, 22, 24, 23)