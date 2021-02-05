Sırt ağrısının nedenleri ve tedavi yöntemleri

Sırt ağrısı, lumbago olarak da adlandırılır, bir bozukluk değildir. Birkaç farklı tıbbi sorunun belirtisidir. Genellikle bel veya daha üst kısımdaki sorunlardan kaynaklanır. Örneğin; bağlar, kaslar, sinirler, omurgayı oluşturan, omur gövdeleri veya omurlar adı verilen kemikli yapılar, ayrıca böbrekler gibi yakındaki organlarla ilgili bir sorundan da kaynaklanıyor olabilir. Bunların arasında en sık neden strestir ve bundan kaynaklanan duruş bozukluğudur. Normalde C şeklinde olan boyun omur duruşu stresten dolayı birey kaslarını kasarak bu duruşu düzleştirir. Düzleşince bu omurlardan geçen sinirler de baskı altında kalır. Bundan dolayı kaslar kasılı kalır ve sinirden baskısından dolayı da ağrı hissedilir. Sırt ağrısının en yaygın nedenleri arasında dediğimiz gibi gerginlik ve sırt yapılarındaki problemler vardır. Gergin kaslar sıklıkla sırt ağrısına neden olur. Zorlanma genellikle ağır nesnelerin yanlış kaldırılması ve ani kaldırma hareketleriyle ortaya çıkar. Omurlar, omurgayı oluşturan, birbiri üzerine yığılmış birbirine kenetlenen içinde disk yapılarını barındıran kemiklerdir. Diskler, her bir omur arasındaki boşluğu dolduran doku alanlarıdır. Disk yaralanmaları, sırt ağrısının oldukça yaygın bir nedenidir. Toplumumuzun memur kısmının büyük bir bölümü masa başı işlerle uğraşmaktadır. Uzun saatler boyu ergonomik olmayan bir duruşla oturduğumuz zaman sırtımızın olması gereken duruştan çıkarırız. Ve bu da sırt ağrısına neden olur. Uzun süre klimalı ortamda durmak, omur kireçlenmeleri, kifoz adı verilen kambur sırt yapısı, boyun fıtığı gibi durumlar sırt ağrısına neden olan durumlardır.

Tüm vakaların yüzde 90'ında ağrı ameliyatsız iyileşir. Sırt ağrısı çekiyorsanız uzman bir doktora görünerek ağrının sebebini bulmalı ve uygun tedaviye başlamalısınız.

SIRT AĞRISI TEDAVİSİ

Birçok kişi sırt ağrısı için kapsamlı tedaviye ihtiyaç duymaz. Reçetesiz satılan ağrı kesiciler genellikle yeterlidir. Daha ciddi vakalarda, daha güçlü tedaviler gerekli olabilir, ancak bunlar genellikle doktorunuzun yakın gözetimi altında sağlanır.

Sırt ağrısı bölümlerinin çoğu, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar ile tedavi edilerek giderilir. Ağrı kesiciler veya asetaminofen gibi analjezikler de iltihap önleyici özelliklere sahip olmasalar da bir seçenektir. Bir doktorla konuşmadan reçetesiz satılan ilaçların önerilen dozundan fazlasını asla almayın, çünkü bu ilaçlar yanlış kullanıldığında ciddi yan etkilere neden olabilir. Topikal ürünler sırt ağrısını azaltmada oldukça etkili olabilir. Kas gevşetici maddeler ayrıca bel ağrısı için de kullanılabilir, özellikle ağrı ile birlikte kas spazmları meydana geliyorsa. Bu ilaçlar ağrıyı azaltmak için merkezi sinir sistemine etki eder.

Doktorunuz ayrıca şiddetli sırt ağrısı için kortizon steroid enjeksiyonları önerebilir. Bununla birlikte, steroid enjeksiyonlarından kaynaklanan ağrı kesilmesi genellikle yaklaşık üç ay kadar sürmektedir.

Ameliyat, tedavide son çaredir ve nadiren uygulanır. Genellikle, ilaç ve terapiyle konservatif tedaviye yanıt vermeyen yapısal anormallikler için uygulanır. Şiddetli, aralıksız ağrı, kasların zayıflamasına neden olan sinir sıkışmalarını içerir. Spinal füzyon, ağrılı omurların tek ve daha katı bir kemiğe kaynaştığı bir ameliyattır. Omurganın ağrılı hareketini gidermeye yardımcı olur. Dejeneratif kemik hastalıklarının neden olduğu ağrıyı gidermek için diskleri ve omurları kısmen çıkarmak ve değiştirmek için ameliyat yapılabilir.

DİĞER TEDAVİLER

Sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilecek alternatif tedaviler şunları içerir: akupunktur, masaj, kayropraktik ayarlamaları, bilişsel davranışçı terapi ve rahatlama teknikleridir. Bunun yanı sıra fizik tedavi uygulamaları da kullanılabilir. Uzman bir fizyoterapist size sırt ağrısı tedavisinde gerekli desteği sağlayarak sırt ağrısından kurtulmanıza yardımcı olabilir.