Sırt ağrılarının sebebi nedir, nasıl iyileşebilir?

Günümüzde sırt ağrılarının temel sebepleri birçok nedene bağlı olmakla birlikte farklı hastalıkların yan sorunları olarak da karşılaşmaktayız. Sırt ağrıları insanların günlük yaşamlarını zora sokacak hatta gece uykularını bile bozabilecek kadar müzmin bir rahatsızlıktır. Bel ve boyun ağrılarına göre daha nadir olmakla birlikte sorunlar başlayınca diğer bölge problemlerine göre daha uzun süre de iyileşmektedir.

En sık postür problemleri arasına artmış kifoz (kamburluk) ve skolyoz girmektedir. Yine sıklıkla yanlış oturma pozisyonları, sırt veya omuz çantasının yanlış kullanımı ve diğer bölgelerdeki bozulmaların sırt bölgesini etkilemesi olarak sıralanabilir. Ofis çalışanlarının daha mustarip olduğu bu problemler bütün meslek gruplarında ve hatta sporcularda bile yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek seviyelere gelmektedir.

Sırt bölgesindeki ağrıların kökeni omurgalar arasındaki disklerin fıtıklaşması, bölgedeki kas dengesizliği, bulunulan ortamın hava akışına bağlı olarak kas tutulumları, ani hareketlere veya kasların karşılayamayacağı yüklere maruziyeti sonucu kas incinmeleri şeklinde sıralanabilir.

Her sorun kendi içinde değerlendirme parametrelerine bağlı olarak saptanır. Tedavisi; uygun değerlendirmeler sonucunda uzman hekimler ve fizyoterapistler tarafından belirlenmiş tedavi programına göre tedavi edilir. Tedavi teknikleri hastalığın durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Ortak tedavi silahı ise kesinlikle egzersizdir. Hastaya uygun ve hastalığına özgü egzersiz çeşitliliğini üretmek ve uygulamak biz fizyoterapistlerin birincil görevidir. Ağrı mekanizmasını düzenlemek ve sorunun temelini çözmek için birçok fiziksel ajandan yararlanılır. Bunların arasında tens, ultrason ve manyetik alan tedavisi gibi çeşitli ajanlardan faydalanılabilir.

Öncelikli olarak belirttiğimiz gibi hastanın uygun yöntemlerle değerlendirilmesi gerekir. Tedavi programı her hasta için değişiklik gösterebilir. Tedavinin genel mantığı “hastalık yoktur hasta vardır” prensibine uygun işlemelidir. Hastaların bu egzersiz veya bu ilaç bana iyi geldi al sende yap şeklinde arkadaşına/ailesine tavsiye etmesi uygunsuz olur.

Sonsöz olarak fiziksel sağlığımızın ve postürümüzün merkezi olan sırt bölgemizdeki ağrılarımızı hafife almadan önce bir kez daha düşünelim. Uygun egzersiz programı için muhakkak fizyoterapistinize danışınız.