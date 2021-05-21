Şırnak’ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesi, Türkiye Tenis Federasyonunun destek ve koordinasyonu, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde dün başlayan organizasyonda ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Kentte ilk tenis turnuvası olma özelliğini taşıyan organizasyonda, 4 tenis kortunda üçüncü ve dördüncü tur maçları yapıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve milli tenisçi Marsel İlhan ile sporcularla bir araya geldi.

Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak’ta bir ilk olan Cudi Cup Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sporcularının çoğunun ailesiyle kente geldiğini dile getiren Pehlivan, bu yıl hizmete açılan tenis kortlarıyla geleceğin sporcularının yetişeceğini belirtti.

"Tesisler arttıkça sporcuların sayısı da artıyor. Son 2 yıl içerisinde lisanlı sporcu sayımızda çok ciddi bir artış söz konusu oldu. 25 bin olan rakam 32 bin seviyelerine ulaştı." diyen Pehlivan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl projesi yapılan ve bu yıl da projenin hayata geçirilmesiyle ulusal anlamda tenis turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Sporcularımız huzur ve güven içerisinde müsabakalarını gerçekleştiriyorlar. Bu da ilimizde yakalamış olduğumuz güvenlik ve huzur ortamının bir yansımasıdır. Vatandaşlarımız ve sporcularımızın bu ortama sahip çıkmasıyla inşallah ileride daha güzel turnuvalara ev sahipliği yapacağız. Geleceğe umutla bakıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Tenis Federasyonumuza bütün kamu kuruşlarına şükranlarımı sunuyorum."

Durmuş: "Bundan sonra bu kortlarda iyi sporcuların yetiştiğini göreceğiz"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da geçen yıl kenti ziyaretinde turnuva hayali için ilk adımı attıklarını, bu yıl kaliteli bir turnuvayı gerçekleştirmenin mutluluğu yaşadıklarını ifade etti.

Sporcuların huzur, neşe ve barış içerisinde olduklarını vurgulayan Durmuş, "Buradan yetişecek sporcularımız gelecekte önce ülkelerini Türkiye şampiyonu olarak temsil edecekler. Şırnak’tan yetişecek çocuklarımız Türkiye şampiyonu olacaklar. Milli takımlara girecekler. Milli takımlarda ülkelerini yurt dışında temsil edecek, gerek uluslararası turnuva oynayarak puanlar toplayacaklar. Gerekse de dünyanın herhangi bir ülkesinde boy göstererek ülkemizi temsil ederek bizi iyi tanıtacaklar. Bundan sonra bu kortlarda iyi sporcuların yetiştiğini göreceğiz." diye konuştu.

Milli tenisçi Marsel İlhan da kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Burada yarışmak çok güzel olur. Bütün sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da turnuvalara her zaman destek olacaklarını dile getirerek, "Bu organizasyonlar, yöre gençliğinin geçmiş yıllarda terörden çektiği sıkıntıları sporla bertaraf edecektir. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Organizasyon 23 Mayıs Pazar günü tamamlanacak. (AA)