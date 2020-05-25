Hemen hemen herkesin evinde olan sirke sayesinde birçok sıkıntı giderilmektedir. Evlerde genelde salatalarda kullanılan sirke en çok salata yapımı turşu yapımı sirkeli su olarak tüketilmesi ile kullanılmaktadır. Faydaları saymakla bitmeyen sirkenin onlarca çeşidi de mevcuttur.

Sirkeli suyun faydaları nelerdir?

Çok eski tarihlerden günümüze kadar sirke herkes için kullanılan bir besin maddesidir. Çeşitli meyvelerden yapılabilen sirke insan sağlığı için çok yararlı bir maddedir. Sirke tüketimi ciddi oranda kişilerin sağlığına olumlu etki eder. Özellikle herkesin mutfağında bulunan sirke aslında doğal bir antibiyotik olarak da kullanılabilmektedir. Sirke; salata, turşu gibi yiyeceklerde lezzetlendirmek için kullanılmaktadır.

Sirkeli su özellikle grip, nezle, boğaz enfeksiyonu, cilt güzelliği, saç sağlığı gibi alanlarda Çok etkili ve sağlıklı bir besin maddesidir. Sirkeli su içinde bulunan A, B1, B2, B6, C ve E vitaminleri yanı sıra potasyum, magnezyum, fosfor kalsiyum ve pektin gibi mineralleri de içinde barındırmaktadır. Böylece birçok önemli vitamin ve minerali içinde barındıran sirkenin faydaları ise saymakla bitmeyecek kadar çoktur.

Sirkeli su ne işe yarar?

İçinde bulunan zengin vitamin ve mineraller sayesinde kilo vermeye yardımcı olma özelliği ile bilinen sirkeli su tek başına işe yaramasa da kilo vermek için oldukça etkili bir yöntemdir.

Özellikle kış aylarında her gün sabahları tüketilen sirkeli su grip ve soğuk algınlığına karşı kişilerde direnç oluşturur. Grip ve nezle aynı zamanda soğuk algınlığı hava değişimlerinde ve soğuk havalarda sıkça rastlanır. Bunu önlemek için düzenli olarak tüketilen sirkeli su kişiler için koruma oluşturacaktır.

Sirkeli suyun en önemli özelliklerinden bir tanesi de tümörlü hücre oluşumunu engellemektedir.

Sirkeli suyun içinde bulunan asit olursa tümörlü oluşumunu engellerken aynı zamanda DNA ve yapısında korunması ile bilinmektedir.

Sirkeli su bağışıklık için önemli etkenlerden biridir direncini artırma özelliğine sahiptir. Böylece zengin birçok vitamin ve mineral içinde barındıran sirkeli su bağışıklığın güçlü kalmasında sağlamaktadır.

Sirkeli suyun diğer bir özelliği ise kendini yorgun hisseden kişilerin daha dinç hissetmesini sağlamasıdır. Bu sebeple sirkeli su enerjisi düşük insanlar tarafından tüketilerek vücut direnci ve enerjiyi yükseltmeyi sağlayabilir.

Sirkeli suyun kadınlar için özellikle en önemli etkilerinden biri de cilde parlaklık ve ışıltı vermesidir. İçinde barındırdığı birçok vitamin ve mineraller sayesinde cilde canlılık kazandırmaktadır.

Sirke tüketimi diş sağlığı için de oldukça önemlidir. Sirkeli su tüketimi sindirim sistemine de iyi gelmesi yönüyle bilinmektedir Bu sebeple tüketimi çok önemlidir diğer bir özelliği de ağız sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahip olmasıdır. Özellikle iltihap giderici olduğu bilinen sirkeli su ile gargara yapılması ağız ve diş sağlığını koruma yönünden de etkili bir yöntemdir.

Sirkeli su özellikle kadınlar için yine saç bakımı ve saç derisi için önem arz etmektedir. Saçlara parlaklık vermesi yönüyle ve arındırıcı etkisi ile saç derisini temizlemesi özellikleri sirkeli suyun kullanılmasının önemli sebeplerindendir.

Sirkeli su nasıl kullanılır?

Sirkeli su birçok hastalığa şifa olması yönüyle önemlidir. Hemen hemen her evde bulunan sirkeli su birçok kişi tarafından sık sık tüketilmektedir. Sirkeli su tüketimi de hastalıklar için ve koruyucu özelliği ile farklı şekillerde tüketilmelidir. Her şeyin fazlasını zararlı olduğu düşünüldüğünde sirkeli suyun da fazla tüketilmesi vücuda en çok zarar verecektir. Bu sebeple sirkeli suyun tüketimi de dikkatle yapılmalıdır.

Özellikle elma ve Üzüm sirkesi tüketecek kişiler yemek kaşığı ya da bardağın dibine az miktarda koyarak sirkeyi tüketebilir. Eğer bu hali ile sert geliyorsa sirkeli su yapılarak tüketimi sağlanabilir. Sirkeli suyun tüketimi günde 1 kez en son yenilen yemekten 4-5 saat sonra yapılmalıdır. Sirke su ile karıştırarak tüketmek daha sağlıklıdır.

Saç sağlığı için duştan sonra bir kova suya 1 çay bardağı sirke koyularak saçlar durulanmalıdır. Ağız ve diş sağlığı için ise sirkeli su ile gargara yaparak hem ağız ve diş sağlığı korunurken hem de boğaz enfeksiyonlarının engellenmesi sağlamaktadır. Bu sebeple sirkeli suyun faydaları saymakla bitmezken kullanımı konusunda dikkat etmek gerekmektedir.