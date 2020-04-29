Corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uymayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. İstanbul'un hareketli noktalarından biri olan Şirinevler Meydan ve meydana çıkan caddelerde önceki günlere göre daha yoğun bir kalabalığın olması dikkat çekti. Cadde üzerinde bulunan esnaflar yoğunluk nedenin havaların ısınmasının yanı sıra ramazan ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak olmasının da etkisi olduğunu söyledi.

"DÜNE GÖRE DAHA KALABALIK"

Cadde üzerinde esnaf olan Fevzi Demirhan, "Genelde bu saatlerde kalabalıklar oluyor. Genelde çok yabancı dolaşıyor bizim Şirinevler'de. Bugün havanın ısınmasıyla düne göre daha kalabalık" diye konuştu. Bir başka esnafta artık insanların daha rahat davrandığını söyleyerek, " Bugün cadde kalabalık, dün daha çok kalabalıktı ama bugün son bir günümüz olduğu için daha çok kalabalık olmuş olabilir. Bir de insanlar sanki biraz daha rahat gibiler ondan olmuş olabilir. Takmıyor gibiler stres var yok değil. Sabahtan beri burada iki üç kişi öksürdü ben bile rahatsız oldum. bugünkü kalabalıkta sıcağında etkisi olabilir. Burası zaten kalabalık bir cadde koronanın burada çok geçtiğini sanmıyorum. Çok yoğun bir cadde insanlar çok takmıyor takar gibi görünüyor ama o eski stres yok gibi artık" diye konuştu.

Mustafa Demircan isimli bir vatandaş da ,"Kalabalık herkes dışarıya attı kendini. Orucun vermiş olduğu stres bir de havanın güzel olması herkesi dışarıya yönlendirdi. Bir de alışveriş sıkıntısı var herkesin iftar için bir şeyler alması gerekiyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.

DHA