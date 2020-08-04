Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın Lille’e transferi, Boateng’in ayrılığı ve Güven Yalçın ile Umut Nayir’in beklenen performansı verememesi nedeniyle forvet arayışlarına başladı. Siyah-Beyazlılar rotasını Sırbistan’a kırdı. TSC takımında forma giyen ve bu sezon attığı 16 golle kral olan Nenad Lukic’i listesine alan Kartal araştırmalara başladı. 27 yaşındaki oyuncunun kulübünde yıllık 120 bin Euro’ya oynadığı ve teklif edilecek 350-400 bin Euro’yu kabul edebileceği öğrenildi.