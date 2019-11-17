EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda son hafta heyecanı yaşandı. Lider Ukrayna, Sırbistan'a, takipçisi Portekiz ise Lüksemburg'a konuk oldu.

Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic'in ilk 11'de başladığı maçta Sırbistan, henüz 9. dakikada Tadic'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Ukrayna, Yaremchuk'un 32'de attığı golle eşitliği yakaladı, ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Sırbistan, yeniden öne geçti. Dusan Tadic'in asistinde Aleksandar Mitrovic ağları sarstı. Son sözü ise Besedin söyledi. 90+3'de sahyene çıkan genç futbolcu maçın skorunu belirledi ve 90 dakika sona erdi.

Grubun diğer maçında Portekiz, deplasmanda Lüksemburg'u 39'da Bruno Fernandes ve 86'da Cristiano Ronaldo'nun ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından namağlup Ukrayna, 20 puanla grubu zirvede tamamladı. 17 puanlı Portekiz, ikinci sırada EURO 2020 biletini kaparken 14 puanda kalan Sırbistan'ın hayalleri sona erdi.

Ukrayna, tarihinde ilk kez bir büyük bir turnuvaya mağlubiyet almadan katılacak.