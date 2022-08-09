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Sırbistan'da Teodosic kadrodan çıkarıldı

EuroBasket 2022’ye sayılı günler kala Milli takımların kadroları da şekillenmeye devam ediyor. Sırbistan Milli Takımı’nda EuroBasket 2022 için açıklanan aday kadroda flaş bir isim kadrodan çıkarıldı.

09 Ağustos 2022, Salı 09:10 Son Güncelleme:
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Sırbistan'da Teodosic kadrodan çıkarıldı

Mozzart Sport’ta yer alan habere göre; Sırbistan Milli Takımı’nda başantrenör Svetislav Pesic, Virtus Bologna forması giyen yıldız oyuncu Milos Teodosic’i EuroBasket 2022 kadrosundan çıkarmaya karar verdi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu EuroBasket’te Sırbistan Milli Takımı’yla mücadele edemeyecek. Milos Teodosic, elemelerde milli takım arasında Sırbistan Milli Takımı forması giymişti. Tecrübeli oyuncu Sırbistan’ın Letonya ve Belçika ile karşılaştığı müsabakalarda forma giymiş ve 17.5 sayı 8.5 asist 2.0 ribaund 0.5 blok ortalamaları ile mücadele etmişti.


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