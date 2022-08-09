Mozzart Sport’ta yer alan habere göre; Sırbistan Milli Takımı’nda başantrenör Svetislav Pesic, Virtus Bologna forması giyen yıldız oyuncu Milos Teodosic’i EuroBasket 2022 kadrosundan çıkarmaya karar verdi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu EuroBasket’te Sırbistan Milli Takımı’yla mücadele edemeyecek. Milos Teodosic, elemelerde milli takım arasında Sırbistan Milli Takımı forması giymişti. Tecrübeli oyuncu Sırbistan’ın Letonya ve Belçika ile karşılaştığı müsabakalarda forma giymiş ve 17.5 sayı 8.5 asist 2.0 ribaund 0.5 blok ortalamaları ile mücadele etmişti.



