Sırbistan’da corona virüsü nedeniyle olağanüstü hal

Sırbistan Futbol Federasyonu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ülkedeki tüm futbol karşılaşmalarının askıya alındığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, önceki gün ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından hazırlık ve dostluk maçları da dahil olmak üzere tüm futbol karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi. Oyuncuların antrenman ve herhangi bir futbol faaliyetine katılmaması vurgulanarak, alınacak ek tedbirler için daha sonra açıklama yapılacağı kaydedildi.

Sırbistan'da şu ana kadar vaka sayısı 60'ın üzerine çıktı.