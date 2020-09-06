A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Sivas'ta Macaristan'a 1-0 kaybeden ve turnuvaya kötü başlayan milliler, Sırbistan'ı devirip yeni bir başlangıç yapmak istiyor. İkinci maçlar öncesinde Türkiye ve Sırbistan’ın puanı bulunmuyor. Üçer puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. İtalyan ekibi Hellas Verona’da forma giyen ve milli takıma çağrılan Mert Çetin, sağ ayak tabanındaki problem nedeniyle Macaristan maçı öncesinde kadrodan çıkartılmıştı. Macaristan maçı sonrasında da kasığından sorun ya şayan Mert Hakan Yandaş, Sırbistan’a götürülmedi. Zorlu mücadele öncesinde iki oyuncumuz dışında eksiğimiz bulunmuyor.





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Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rajko Mitic Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Uğurcan'ı kenara alması ve kaleyi Mert Günok'a emanet etmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın, sağ bekte Zeki Çelik’e, orta alanda da Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye görev vermesi gelen haberler arasında.

Sırbistan - Türkiye ilk 11'ler:

Sırbistan: Dmitrovic, Milenkovic, N. Maksimovic, Kolarov, Mladenovic, Maksimovic, Savic, Ljajic, Tadic, Kostic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Ozan, Mahmut, İrfan Can, H. Çalhanoğlu, Cengiz (Kenan), Burak Yılmaz

Şenol Güneş'ten revizyon kararı

Euro 2020 elemelerinde oynadığımız futbolla tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve takdir kazanmıştık. Geniş bir oyuncu grubuna sahip oluşumuz nedeniyle her ismi kullanmaya çalışan teknik direktör Şenol Güneş, Macaristan karşısında da Mert Hakan, Emre Kılınç, Mert Müldür ve Ahmed Kutucu gibi isimleri 11’de sahaya sürdü. Ancak beklenmedik mağlubiyet sonrasında tecrübeli hoca, Sırbistan karşısına as kadro ile çıkmaya karar verdi.

Yeni gol silahı Cengiz

Uğurcan’ın iyi performansına rağmen kaleyi bu kez Mert Günok’a emanet etmeyi planlayan kurt hoca, defans dörtlüsünü Zeki, Merih,Çağlar ve Umut Meraş’la oluşturacak. Macarlar karşısında orta saha organize olamayan Ay-Yıldızlılarımız’da bu kez bu bölgede Okay, Mahmut ve İrfan Can görev yapacak. A Millilerimiz’in ileri uçta ise Hakan Çalhanoğlu, Kenan Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz’la gol arayacağı gelen haberler arasında.

'Yarışa devam etmek istiyoruz'

Sırbistan maçı öncesinde teknik direktörümüz Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Macaristan karşısında oynanan oyunun karşılığını alamadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bazıları sakatlıktan yeni geldi, uzun sakatlık sonrası dönüş yapan var, bir tanesi 90 dakika ilk kez oynadı. Sağlık sorunu yok ama üst üste oynarsa ne olur? Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Bizim oyuncularımız da takımımız da bu değil. A Milli Takım’a çağrılan her futbolcu o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Gördüğümüz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız, doğru örneklerimiz çok azdı" dedi.

'İyi performans bekliyorum'

Sırbistan'ın güçlü bir takım olduğunu dile getiren kurt hoca, "Son maçta oyuna ve pozisyonlara bakarsak etkili oynadılar ama attığı gollerle Rusya maçı 3-1 aldı. Macaristan bize sürpriz yapmış oldu, Rusya galibiyet beklerken zorlandı ama kazandı. Yarın (bugün) kazanmak isteyeceğiz. Yarışa devam etmek istiyoruz. Sonra 4 maçımız kalıyor. Şartlar ne olursa olsun ilk maça da kazanmak için sahaya çıktık. Yarın (bugün) hem oyun hem de oyuncularımızın performansı iyi olsun istiyorum" diye konuştu.

Korona önlemleri çok yüksek

Kritik karşılaşma Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanacak. Yetkililer mücadele öncesinde koronavirüs pandemisi nedeniyle çok sıkı önlemler aldı. Karşılaşmanın oynanacağı stat ve takımların konaklayacağı otellerin her bir metrekaresi özenle dezenfekte edildi. Pandemiden dolayı medyaya da çok az kota verildiği öğrenildi. Hem Sırbistan hem de Türk medyasından yalnızca birkaç gazeteci karşılaşmayı stattan takip edebilecek.

A Milli Futbol Takımımız 580. defa sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımımız, Sırbistan ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçıyla 580. defa sahaya çıkacak. Ay- yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 308'i resmi, 271 özel 579 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.

Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 763 gol atarken kalesinde 824 gol gördü. Millîlerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 579 karşılaşmanın 498'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



