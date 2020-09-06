Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç kaçta?
Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç kaçta?
Sırbistan - Türkiye maçı öncesi geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi ilk maçında Macaristan'a 1-0 kaybeden A Milli Takımımız, 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'la karşılaşacak. Macaristan karşısındaki beklenmedik mağlubiyet planları değiştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş, Sırbistan maçında adeta bambaşka bir 11 sahaya sürmeye karar verdi. Kaleyi Mert Günok'a emanet edecek olan tecrübeli hocanın, sağ bekte Zeki Çelik’e, orta alanda da Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye görev vermesi bekleniyor. Kritik maçın başlamasına saatler kala, futbolserverler, ''Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç kaçta?'' sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...