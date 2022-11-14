Sırbistan - Türkiye maçı iddaa oranları

Belçika engelini farklı geçen 12 Dev Adam, birçok önemli oyuncusu kadrosunda yer almayan Sırbistan'la kozlarını Belgrad'da paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı İzle ve Süper Oran seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

11 Kasım'da Büyük Britanya'yı Newcastle'da 74-68 deviren Sırbistan Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynadığı 7. maçta 4. galibiyetini almıştı. Kadrolarında birçok önemli isim yer almıyor! CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov'a, Anadolu Efes'ten Vasilije Micic'e izin çıkmadı. Nikola Kalinic (Barcelona) ve Vladimir Lucic (Bayern Münih) için de izin alınamadı. Panathinaikos forması giyen Nemanja Nedovic sakatlıktan döndü ancak Başantrenör Svetislav Pesic oyuncusunu riske etmeyeceğini açıkladı. Nedovic oynamaya istekliydi... NBA 'de forma giyen Nikola Jokic de milli takım kampına gelemedi. Fuenlabrada'dan Dusan Ristic, Peristeri'den Aleksa Radanov, Partizan'dan Danilo Andusic kadronun öne çıkan oyuncuları...

Geçtiğimiz cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika'yı konuk edip mücadeleden 86-52 galibiyetle ayrılan A Milli Erkek Basketbol Takımımız ise 28 Ağustos'ta 79-72 kaybettiği Sırbistan'ı Belgrad'da yenmek zorunda! Letonya ilk 7 maçta 6 galibiyet elde etti; Sırbistan ve Yunanistan'ın 4'er galibiyeti var. Biz, Belçika'yı yenip 3. galibiyetimizi aldık. FIBA 2023 Dünya Kupası'na gitmek istiyorsak hata yapma lüksümüz kalmadı... NBA'de mücadele eden Cedi Osman, Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz'ın yanı sıra, Barcelona'da forma giyen (izin alınamadı) Sertaç Şanlı ile sakatlığı bulunan Shane Larkin kadromuzda yok. Belçika karşısında 19 sayı atan Onuralp Bitim, 16 sayıyla oynayan Sadık Emir Kabaca, kenardan gelip oyuna enerji katan Doğuş Özdemiroğlu ve dış şut tehdidi yüksek olan Melih Mahmutoğlu öne çıkan isimlerimiz... Devşirme kontenjanından kadroya katılan, Shane Larkin'in sakatlığında forma giyme şansı bulan Scottie Wilbekin'in vereceği skor katkısı da çok önemli.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN İÇENER'İN TAHMİNİ

Sırbistan'ın en önemli oyuncuları Jokic, Micic, Nedovic kadroda yok. Bu üçlü yokken Büyük Britanya'ya karşı çok zorlandılar. Guduric'in oynama durumu belirsiz...

Türkiye adına önemi yüksek maç. Onuralp Bitim, Sadık Kabaca, Melih Mahmutoğlu hayli formdalar. Wilbekin ritme giremedi, onun da katkısı bu maçta önemli olacak...

Formda oyuncu grubuyla Türkiye daha avantajlı taraf, tek sıkıntı deplasman maçı olması. 6.5 handikapla Türkiye tarafındayım.