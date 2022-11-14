FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, 4. maçında Sırbistan deplasmanında... 11 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika’yı 86-52 deviren Ergin Ataman yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Sırbistan karşısından da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İlk 3 sırayı alan takımların Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacağı I Grubu'nda Sırbistan 2., Milli Takımımız ise 4. basamakta yer alıyor.

Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak Sırbistan-Türkiye maçı akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

19. randevu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız, tarihinde 19. kez Sırbistan ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar ile Sırbistan ilk kez 1 Ağustos 2007 tarihinde İtalya’nın Bormio kentindeki hazırlık mücadelesinde karşılaştı. Millilerimiz, müsabakadan 78-77 mağlup ayrıldı.

Son maçta kazanan Sırbistan

Milliler, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2010 Dünya Şampiyonası’nın yarı finalinde karşılaştığı Sırbistan’ı 83-82’lik skorla yenme başarısı gösterdi. 12 Dev Adam ile Sırbistan’ın son buluşması, 28 Ağustos 2022 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. Milli Takımımız, rakibine 79-72’lik skorla kaybetti. Türkiye ile Sırbistan arasında daha önce oynanan 18 müsabakada Ay Yıldızlılar 4 kez kazandı.