Sırbistan-Türkiye basketbol maçı (CANLI)

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, 4. maçında Sırbistan deplasmanında... 11 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika’yı 86-52 deviren Ergin Ataman yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Sırbistan karşısından da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İlk 3 sırayı alan takımların Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacağı I Grubu'nda Sırbistan 2., Milli Takımımız ise 4. basamakta yer alıyor.

Sırbistan 37-34 Türkiye (Karşılaşmada üçüncü periyot oynanıyor)

Sırbistan, Dusan Ristic'in üç sayılık basketiyle oyuna başladıktan sonra Milli Takımımız, Kenan Sipahi'nin etkili oyunuyla rakibine karşılık verdi ve Kenan'ın orta saha yakınlarından süre biterken bulduğu isabet ile 7:28 kala 4-10 ile üstün taraftık. İlk 5 dakika geçilirken Kenan Sipahi ile bir üç sayılık isabet daha bulan 12 Dev Adam, periyodun ilk yarısını 11-17 ile önde geçti. Sonrasında Marko Guduric ile etkili olan Sırbistan'ın yakaladığı 10-0'lık seri sonucunda 1:28 kala Ognjen Jaramaz'ın üçlüğü ev sahibini 21-17'lik üstünlüğe taşıdı. 3 saniye kala Onuralp Bitim'in kaydettiği isabet ile ilk periyot 24-21 sona erdi.

İlk periyot sonucu: Sırbistan 24-21 Türkiye

İlk yarı sonucu: Sırbistan 37-34 Türkiye

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Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan Sırbistan-Türkiye maçı akşam TSİ 22.00'de başladı ve NTV'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

19. randevu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız, tarihinde 19. kez Sırbistan ile karşılaşıyor. Ay Yıldızlılar ile Sırbistan ilk kez 1 Ağustos 2007 tarihinde İtalya’nın Bormio kentindeki hazırlık mücadelesinde karşılaştı. Millilerimiz, müsabakadan 78-77 mağlup ayrıldı.

Son maçta kazanan Sırbistan

Milliler, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2010 Dünya Şampiyonası’nın yarı finalinde karşılaştığı Sırbistan’ı 83-82’lik skorla yenme başarısı gösterdi. 12 Dev Adam ile Sırbistan’ın son buluşması, 28 Ağustos 2022 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. Milli Takımımız, rakibine 79-72’lik skorla kaybetti. Türkiye ile Sırbistan arasında daha önce oynanan 18 müsabakada Ay Yıldızlılar 4 kez kazandı.