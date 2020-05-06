Sırbistan Futbol Federasyonu Acil Durum Komitesi, Slaviša Kokeza'nın başkanlığında toplanarak ligin kaderini belirledi. Toplantıda oy birliği ile alınan kararlara göre ligin 30 Mayıs'ta yeniden başlayacağı belirtildi.

Sırbistan'da lig askıya alınmadan önce normal sezonun bitimine 4 hafta kalmıştı. Sonrasında 16 takımdan ilk 8'i şampiyonluk, son 8'i ise küme düşme turu oynayacaklardı.

Format değişti

Yapılan toplantıda Play-Off turlarının iptal edilmesine karar verildi. 16 takımın oylamasına sunulan öneriyi 11 takım kabul ederken ilk 8 içinde yer alan lider Kızılyıldız, ikinci Partizan ile Cukaricki, Radnicki ve Spartak ret oyu kullandılar.

Yeni plana göre Sırbistan Süper Ligi'nin 27. haftası 30 Mayıs'ta oynanacak ve kalan 4 hafta 20 Haziran'dan oynanacak son maçlarla tamamlanacak.

Sırbistan Kupası'nda ise çeyrek finaller 3 Haziran, yarı finaller 10 Haziran ve final de 24 Haziran tarihinde oynanacak.