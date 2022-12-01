Dünya Kupası'nda Brezilya, Kamerun ve İsviçre ile G Grubu'nda yer alan Sırbistan Milli Takımı yasak ilişki iddialarıyla sarsıldı. Twitter hesabından bir flood paylaşan gazeteci, Sırbistan Milli Takımı'nda skandal yaşandığını öne sürdü. Twitter hesabından bir flood paylaşan gazeteci, Sırbistan Milli Takımı'nda skandal yaşandığını öne sürdü. İddiaya göre; forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte oldu. Bu çarpıcı iddianın ardından Sırbistan Milli Takımı'nda Gudelj ve Jovic'in de yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi.

Sırbistan Milli Takımı bu haberle sarsılırken yasak ilişki iddilarına sert cevaplar peş peşe geldi. Luka Jovic, Vlahovic, Gudelj ve Rajkovic konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

YASAK İLİŞKİ İDDİALARI

Hatırlanacağı üzere iddialarda yer alan hiçbir oyuncu, son oynanan Kamerun maçında süre almamıştı. İddialarda adı geçen Sofija Milosevic, Fatih Karagümrüklü Adem Ljajic'in de eski sevgilisi. Ljajic Sofija'nın eski takım arkadaşı Jovic'le birlikte olduğunu öğrenince futbola küsmüştü. Sırplar ilk maçta Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. İkinci maçta Kamerun'la 3-3 barebere kaldılar ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdılar. Son maçta Brezilya Kamerun'u yener, Sırbistan da İsviçre'yi mağlup ederse gruptan çıkabilecekler. 3 puanı bulunan İsviçre ile berabere kalırlarsa diğer maçın sonucuna bakmaksızın Dünya Kupası'na veda edecekler.





Sırp basınına da yansıyan yasak ilişki iddiaları gündemi sarstı. Twitter hesabından bir flood paylaşan gazeteci, Sırbistan Milli Takımı'nda skandal yaşandığını öne sürdü. İddiaya göre; forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte oldu. Bu çarpıcı iddianın ardından Sırbistan Milli Takımı'nda Gudelj ve Jovic'in de yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi.

VLAHOVIC'TEN TEPKİ: YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIM

Yasak ilişki iddialarında adı geçen oyunculardan Dusan Vlahovic öne sürülen iddialara çok sert yanıt verdi. Katar'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Vlahovic, "Bir şey söylemem gerekiyor, bu benim itibarımla ilgili... Yapacak hiçbir şeyi olmayan aptal, şeytani insanlar milli takıma zarar vermek istiyor. Arkasında başka bir şey yok. Bu söylentilerin failleri hakkında yasal işlem başlatacağım." ifadelerini kullandı.





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İddiaların aksine takım olarak daha da kenetlendiklerini belirten Vlahovic, "Takım olarak her zamankinden daha birleşmiş durumdayız." sözlerini kullandı.

LUKLA JOVIC'TEN PAYLAŞIM

Yasak ilişki iddialarında adı geçen isimlerden olan Luka Jovic, sosyal medya hesabından takım arkadaşı Nemanja Gudelj ile fotoğraf paylaştı. Jovic paylaşımında "Bir sonraki maça konsantreyiz." ifadelerini kullandı.

İddialara göre Nemanja Gudelj, Luka Jovic'in eşiyle birlikte oldu.

ANA RAJKOVIC: APTALLAR BUNA İNANIR

Predrag Rajkovic'in eşi Ana Rajkovic de hakkında ortaya atılan yasak ilişki iddialarına çok sert yanıt verdi. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Ana Rajkovic, "Kıskanç insanlar bir hikaye uydurur, aptallar bunu yayar ve aptallar buna inanır." sözlerini kullandı.

İddialara göre Luka Jovic, Predrag Rajkovic'in eşi Ana Rajkovic ile birlikte oldu.

(Milliyet)



