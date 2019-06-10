Sırbistan-Litvanya maç sonucu: 4-1

Euro 2020 Elemeleri B Grubu'nda Sırbistan Stadion Rajko Mitić'te Litvanya'yı ağırladı. Mücadelenin başından sonuna kadar rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Mladen Krstajić'in öğrencileri sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın bonservisini aldığı ve geçtiğimiz sezon da takımın iyilerinden olan Adem Ljajic, ülkesi Sırbistan adına oyuna 81. dakikada dahil olmasına rağmen 90+2'de golünü atmayı başardı ve takımına katkı yapmış oldu.

Sırbistan'ın diğer gollerini 20. ve 34. dakikada Mitrovic, 35'te de Jovic kaydetti. Litvanya'nın tek golü ise 71'de Novikovas'tan geldi.

Alınan bu sonuçla Sırbistan puanını 4'e yükseltti. Litvanya ise bir puanda kaldı.