Dünya Kupası G Grubu'nda 6 puanı bulunan Brezilya, son 16 biletini cebine koydu. Sambacılar, son maçında Kamerun karşısına çıkacak ve 3'te 3 peşinde olacak. Gruptaki diğer maçta 1 puanlı Sırbistan ile 3 puanlı İsviçre karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın kazanması şart. İsviçre'ye galibiyetin yanı sıra 1 puan da yetebilir. İsviçre berabere kalırsa, diğer maçın berabere bitmesi ya da Brezilya'nın kazanması, genel averaja takılmadan çıkmaları için en garanti yol.

Sırbistan-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

974 Stadı'nda oynanacak Sırbistan-İsviçre maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sırbistan-İsviçre muhtemel 11'ler:

Sırbistan: Milinkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic, Tadic, Savic, Mitrovic

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo







