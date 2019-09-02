2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda Sırbistan ile Filipinler karşı karşıya geldi.

İlk maçını Angola karşısında 105-59'luk skorla galip gelen Sırbistan, ikinci maçında Filipinler'i de 126-67 mağlup etti.

Sırbistan'da süre alan isimlerin tamamı skor katkısı yaparken Nemanja Bjelica 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Bogdan Bogdanovic'in 17 sayıyla oynadığı maçta Miroslav Raduljica da 13 sayılık katkı sağladı.

Filipinler'de Jaymar Perez 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Paul John Dalistan da 15 sayı üretti.

Sırbistan, grubun son maçında İtalya ile liderlik adına karşı karşıya gelecekken Filipinler de Angola ile oynayacak.