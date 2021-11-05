Sıralama değişti! Nefes aldık

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında, Galatasaray kendi evinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti.

Maçlardan önce 19. sırada ve 24.500 puanı bulunan ülkemiz, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sonuçlarından sonra puanını 25.100'e çıkardı ve Yunanistan'ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldi.

İlk 15'in içinde olmamız gerekiyor

Bu sezon Türkiye için hayati bir öneme sahip. Eğer sezonu ilk 15 içerisinde bitiremezsek, Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek. Süper Lig 'den Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gidecek ve o ekip eleme oynayacak. Avrupa Lig'ine takım gönderemezken, Konferans Ligi'ne ise 3 takım göndereceğiz.

Ülke puanı sıralamaları;

14) İsviçre 27.925 (2 takım)

15) Hırvatistan 25.400 (1 takım)

16) Çek Cumhuriyeti 25.500 (3 takım)

17) Kıbrıs Rum Kesimi 25.125 (2 takım)

18) TÜRKİYE 25.100 (3 takım)

19) Yunanistan 24.700 (2 takım)