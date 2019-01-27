Sıra yine kupaya geldi

Galatasaray, salı günü İstanbul’da Bolu ile rövanş maçına çıkacak.

Semih Kaya 602 gün sonra!

Galatasaray’ın Sparta Prag’a 2 milyon Euro’ya sattığı ve geçtiğimiz günlerde tekrar kiraladığı Semih Kaya, dün son dakikalarda oyuna dahil oldu. 27 yaşındaki stoper, böylece 602 gün aradan sonra Galatasaray formasını giymiş oldu.

2 oyuncu daha sınıra geldi

Sahaya ceza sınırında çıkan Fernando, 90 dakikayı kart görmeden tamamladı ve Alanya karşısında forma giyebilecek. Sarı kart gören isimlerden Sinan Gümüş ve Mariano ise sınıra gelen diğer isimler oldu. Aslan, Alanya deplasmanı sonrası Trabzon’u konuk edecek.