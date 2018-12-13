Sıra sende Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun son haftasında bu akşam İsveç ekibi Malmö’yü konuk edecek. Vodafone Park’ta yapılacak maç saat 20.55’te başlayacak. I Grubu’nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı.

7 puanla ikinci sırada yer alan Siyah-Beyazlı ekip bugün oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak. Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö’ye 2-0’lık skorla mağlup olan Şenol Güneş’in öğrencileri, çıkışlarını sürdürüp bu kez İsveç ekibini eli boş göndermeyi hedefliyor.

Son 16’da eşleşme olabilir

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin üst turu garantilemesi ve sonrasında önceki akşam Galatasaray’ın da Kupa 2 bileti almasının ardından Siyah-Beyazlılar, Malmö karşısında istediği sonucu alırsa bu turnuvada 3 Türk takımı birden yer alacak. Avrupa Ligi’ndeki statü gereği son 32 turunda aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek. Ancak son 16 turundan itibaren ise aynı ülkelerin takımları karşı karşıya gelebilecek.