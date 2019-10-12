Sıra finalde

Kırmızı-Beyaz fırtına devam ediyor... Eylül ayındaki milli arayı iki galibiyetle kapatan A Milli Takımımız, kritik Arnavutluk engelini de son dakika golüyle aştı. Euro 2020 yolunda avantajımız iyice arttı. Teknik direktör Şenol Güneş’in de planladığı gibi ilk virajı kayıpsız geçen Ay-Yıldızlılar artık gözünü Fransa’ya çevirmiş durumda. Pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız maç tam bir final. Çünkü güçlü rakibimizi devirmemiz halinde, zirve mücadelesi verdiğimiz Fransa’nın 3 puan önüne geçeceğiz ve Avrupa Şampiyonası kuralarına seri başı olarak gitme fırsatımızı güçlendireceğiz.

Burada 2-0 yenmiştik

Buradaki maçta Fransa’yı 2-0’lık skorla dize getiren A Milli Takımımız, deplasmanda da bunu başarırsa, aynı zamanda fikstür avantajıyla son iki karşılaşmaya çıkacak. Tek yenilgiyi aldığımız İzlanda’yı Kasım ayında evinde konuk edecek olan Milliler, son hafta ise grubun zayıf takımı Andorra’ya konuk olacak.



