İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Avrupa Süper Ligi'nde yer alma kararını almış olsa da takımın efsanesi Sir Alex Ferguson, bunun çok da doğru bir karar olmadığını düşünüyor. Reuters'e konuşan Ferguson, bu organizasyondan bahsetmenin Avrupa kulüp futbolundan uzaklaşmak anlamına geldiğini belirtti.

Avrupa kupalarının kendi kariyerindeki önemine değinen Ferguson, "Avrupa Süper Ligi'nden bahsetmek 70 yıllık Avrupa kulüp futbolundan uzaklaşmaya yönelik bir harekettir. Hem 60'lı yıllarda bir şehir takımı Dunferlime'ın oyuncusu hem de Aberdeen ile Avrupa Kupa Galipleri Kupası zaferi yaşayan bir manejer olarak İskoçya'da küçük bir şehir takımı için Avrupa kupalarında oynamak Everest Dağı'na tırmanmak gibiydi. Everton, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hedefiyle yeni bir stadyum inşa etmek adına 500 milyon sterlin harcıyor. Tüm taraftarlar, bu rekabeti olduğu gibi seviyorlar. United'da geçirdiğim süre içerisinde 4 kez Şampiyonlar Ligi Finali oynadık ve bunlar United'daki en özel gecelerimdi" dedi.

Kararın netleşmemiş olduğu noktada Reuters'e konuşan Ferguson, "Karar verme sürecinin bir parçası olmadığım için Manchester United'ın bu organizasyona katılacağından emin değilim" ifadelerini kullandı.