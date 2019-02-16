Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında beyin kanaması geçirerek herkesi korkutan Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson, iyileşip ayağa kalktıktan sonra yeniden sahalara dönüyor.

77 yaşındaki efsanevi menajer, Kırmızı Şeytanlar'ın Bayern Münih'i dramatik bir şekilde yendiği 1999 Şampiyonlar Ligi finalinin 20. yıl dönümü için düzenlenecek özel maçta kulübedeki yerini alacak.

26 Mayıs'ta Old Trafford'da oynanacak maçta 20 yıl önceki finalde forma giyen isimler yeniden karşı karşıya gelirken Ferguson da United'ın başında olacak.

Camp Nou'da 1999'da oynanan Devler Ligi finalinde duraklama dakikalarına 1-0 geride giren United, 90+1'de Teddy Sheringham ve 90+3'te Ole Gunnar Solskjaer'ın golleriyle 2-1'lik tarihi bir zafer elde etmişti.

O gün takımının başında sahada olan Ferguson, 2013'te Kırmızı Şeytanlar'daki 26 yıllık görevini bırakma kararı almıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler