Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir maçı öncesi konuştu.

Transfer konusuna değinen Atan, "İnanılmaz büyük değişimler yaşıyoruz. 1 sene içinde geldiğimizden bu yana 8-9 tane oyuncumuz şu anda Türkiye'de büyük takımlarında. Belki bir tanesi aday, gitmek üzere olabilir" ifadeleriyle Siopis'in Trabzonspor 'a gidebileceğinin imasında bulundu.





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Kıran kırana pazarlık

Alanyaspor'dan Manolis Siopis'i isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde resmi görüşmelere başlamıştı. Bordo mavililer pazarlıkları 1.5 milyon eurodan açan Akdeniz ekibine 800 bin Euro önerdi.