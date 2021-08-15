Siopis Trabzonspor'a gidiyor mu? Çağdaş Atan'dan transfer sinyali
Trabzonspor'un gündeminde bulunan Alanyasporlu Manolis Siopis ile ilgili teknik direktör Çağdaş Atan, "İnanılmaz büyük değişimler yaşıyoruz. 1 sene içinde geldiğimizden bu yana 8-9 tane oyuncumuz şu anda Türkiye'de büyük takımlarında. Belki bir tanesi aday, gitmek üzere olabilir" ifadeleriyle transfer imasında bulundu.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir maçı öncesi konuştu.
Transfer konusuna değinen Atan, "İnanılmaz büyük değişimler yaşıyoruz. 1 sene içinde geldiğimizden bu yana 8-9 tane oyuncumuz şu anda Türkiye'de büyük takımlarında. Belki bir tanesi aday, gitmek üzere olabilir" ifadeleriyle Siopis'in Trabzonspor 'a gidebileceğinin imasında bulundu.
Kıran kırana pazarlık
Alanyaspor'dan Manolis Siopis'i isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde resmi görüşmelere başlamıştı. Bordo mavililer pazarlıkları 1.5 milyon eurodan açan Akdeniz ekibine 800 bin Euro önerdi.