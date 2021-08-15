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Siopis Trabzonspor'a gidiyor mu? Çağdaş Atan'dan transfer sinyali

Trabzonspor'un gündeminde bulunan Alanyasporlu Manolis Siopis ile ilgili teknik direktör Çağdaş Atan, "İnanılmaz büyük değişimler yaşıyoruz. 1 sene içinde geldiğimizden bu yana 8-9 tane oyuncumuz şu anda Türkiye'de büyük takımlarında. Belki bir tanesi aday, gitmek üzere olabilir" ifadeleriyle transfer imasında bulundu.

15 Ağustos 2021, Pazar 19:26 Son Güncelleme:
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Siopis Trabzonspor'a gidiyor mu? Çağdaş Atan'dan transfer sinyali

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir maçı öncesi konuştu. 

Transfer konusuna değinen Atan, "İnanılmaz büyük değişimler yaşıyoruz. 1 sene içinde geldiğimizden bu yana 8-9 tane oyuncumuz şu anda Türkiye'de büyük takımlarında. Belki bir tanesi aday, gitmek üzere olabilir" ifadeleriyle Siopis'in Trabzonspor 'a gidebileceğinin imasında bulundu.


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Kıran kırana pazarlık

Alanyaspor'dan Manolis Siopis'i isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde resmi görüşmelere başlamıştı. Bordo mavililer pazarlıkları 1.5 milyon eurodan açan Akdeniz ekibine 800 bin Euro önerdi.

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