Sion kulübü maaş kesintisini kabul etmeyen 9 oyuncusunu kovdu
İsviçre'nin Sion kulübü, Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada maaş kesintisini kabul etmeyen 9 oyuncuyu kulüpten kovdu. Bu oyuncuların arasında; Barcelona, West Ham ve Arsenal gibi kulüplerin formasını giymiş eski dünya yıldızı Alex Song ve Türkiye'yle bir dönem adı çok fazla anılan Seydou Doumbia da bulunuyor.
Ülkenin SDA haber ajansı ve RSI televizyonu; kaptan Xavier Kouassi, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Seydou Doumbia, Mickael Facchinetti, Johan Djourou, Alex Song, Christian Zock ve Birama Ndoye'nin kulüpten gönderildiğini bildirdi.
Oyuncuların, lige verilen ara devam ederken ücret kesintisi için bir anlaşma imzalamayı reddettikleri belirtildi. Kulüp ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak sorulan sorulara da yetkililer tarafından bir cevap verilmedi.
İsviçre hükumeti 1Mart itibariyle ülkede binden fazla kişinin aynı yerde toplanmasını yasakladıktan sonra lig maçları ertelenmişti. İsviçre Ligi'nin bitimine ise 13 hafta var.