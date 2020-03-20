Futbolda İsviçre ekibi Sion’un çılgın başkanı Christian Constantin, flaş bir karara imzasını attı. Constantin, koronavirüsü sebebiyle liglerin ertelendiği ülkede kulübün ekonomik kaybını engellemek adına oyunculardan maaş indirimi istedi. Ancak söz konusu isimlerden Pajtim Kasami, Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou Doumbia, Mickael Facchinetti, Christian Zock ve Birama Ndoye bunu kabul etmedi.

Bunun üzerine başkan da, 8 futbolcusunun sözleşmesini feshetti.