Esra AKSU / SİNOP (DHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sinop Belediyesi'nce düzenlenen TVF Plaj Ligi Türkiye Şampiyonası, eleme maçlarıyla başladı.

Kumkapı Plajı'nda 3 gün sürecek şampiyonaya 22 takım katılıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Yönetmeni Oğuz Değirmenci, kentin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, "Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediğimiz birçok plaj voleyboluna örnek teşkil edecek gerçekten harika bir organizasyon. Cumartesi günü yarı final maçları oynanacak. Şu an grup müsabakaları devam ediyor. Grup müsabakalarının ardından çeyrek final, yarı final yarın oynanacak. Akşam saatlerinde organizasyonumuza devam edeceğiz. Pazar günü de üçüncülük maçları var arkasından final maçları var. Ödül töreniyle birlikte bu güzel organizasyonu noktalayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Voleybol oynanan plajdan görüntüler

- Detaylar

- Oynanan voleybol maçları

- Oğuz Değirmenci'nin açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)