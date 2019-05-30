Esra AKSU/GERZE (Sinop),(DHA)-

SİNOP’un Gerze ilçesinde Galasatasaray'lı taraftarlar, ilçedeki çeşmeleri sarı-kırmızıya boyadı. Gerze ilçesinde bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının lig şampiyonluğunu geleneksel hale getirdikleri çeşme boyamayla sürdürdü. UltrAslan Gerze üyeleri, yörede yer alan çeşmelerin yüzeyini sarı-kırmızı renkle boyadı, önceki dönem boyalı alanları da yeninden gözden geçirdi. UltrAslan Gerze Temsilcisi Kadir Aslan, ilçedeki çeşmelerin şampiyon takımların renklerine boyandığını belirterek, "Şampiyonluğumuzu ilan ettik. İlçemizde geleneksel hale gelen çeşmelerimizi, o sene hangi takım şampiyon olursa onun renklerine taraftar grupları bir araya gelerek boyuyoruz. Geçen yıl da çeşmemizi boyamıştık. Bu sene üstünden geçiyoruz. Ufak tefek boya takviyeleri yapıyoruz. Hedef 23'üncü şampiyonluk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftar grubunun çeşmeyi boyaması

-Açıklama ve detaylar

(FOTOĞRAFLI)