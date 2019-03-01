Eğlence hayatında uzun yıllara varan tecrübesi ve başarılarıyla bilinen Selma Şeşbeş işletmecilikteki hünerini ‘ŞeşBeş Etiler’ için ortaya koyarken, kardeşi Leyla Şeşbeş Aygıt dünya lezzetlerini özel tarifleriyle harmanladığı mutfak yaklaşımıyla İstanbul’a yeni soluk getirmek için geri sayıma başladı. Mekanın müzikleri yine DJ Fırat Tunçbaş’a emanet. Organizasyon alanındaki tecrübesiyle ekibe bir diğer destek ise kurucu ortak İbrahim Bozbey.

Alaçatı rüzgarını şehrin havasına katacak ‘ŞeşBeş Etiler’ lezzet dolu bir deneyim ve eğlenceyi bir arada sunmak için tasarlandı. Menüsü yunan şef Stathis Depiopis ile Leyla Şeşbeş Aygıt imzası taşıyor. Ege adalarında başlayan gurme lezzet sunumu farklı coğrafyalardan da topladığı ince tarifleri ile ezber bozuyor.

‘ŞeşBeş’ mutfağının değişmez teması olan ‘taze’ yaklaşımı mekanın tasarımında da göze çarpıyor. Şehirli kimliği ön planda olan ‘ŞeşBeş Etiler’ gece kulübü konsepti ile de Etiler’de yeni bir buluşma noktası. Özenle hazırlanmış kokteyl menüsü ve tecrübeli DJ Fırat Tunçbaş’ın müzikleri ile 7 mart’tan itibaren şehrin ritmi ‘ŞeşBeş Etiler’de atacak.

Kalite vurgusu ve vizyonuyla ‘ŞeşBeş Etiler’ markasının iddiasını İstanbul’da sunmaya şehrin gözdesi olmaya geliyor.



