Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör Sinisa Mihajlovic, yaklaşık 3 yılı aşkın bit süredir lösemiye karşı verdiği savaşı kaybetti. 52 yaşındaki Sırp teknik adam, Roma'da tedavi gördüğü klinikte hayata gözlerini yumdu.

Mihajlovic'in ölümü, eşi Arianna ve çocukları Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan ve Nikolas'ın yayınladığı basın bildirisiyle duyuruldu.

Savaşmaya hazırım demişti

Mihajlovic Mart ayında yeniden lösemi hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Mihajlovic, "Lösemi geri döndü. Önümüzdeki hafta hastaneye yatmam gerekecek. Savaşmaya hazırım" dedi.

Hastalığı tekrarladı

Sırbistan'ın futbol efsanelerinden olan Mihajlovic, 2020 eylül ayında koronavirüsü (Covid-19) atlatmış, öncesinde ise lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti. Ancak sinsi hastalık tekrar etti.

Futbol ve teknik direktörlük kariyerini İtalya'da yaşadı

Roma, Lazio ve Inter'in eski defans oyuncusu, ardından Bologna, Catania, Fiorentina, Sırbistan, Sampdoria, Milan, Torino ve yine Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic 53 yaşındaydı.







