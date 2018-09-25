Sınırların Olmadığı NBA 2K Playgrounds 2, 16 Ekim’de çıkıyor

2K, Saber Interactive tarafından geliştirilen ikiye iki arcade tarzı basketbol oyunu NBA 2K Playgrounds 2’nin 16 Ekim 2018 tarihinde PlayStation 4 için piyasaya çıkacağını duyurdu.

Oyunun kapağında Hall of Fame yıldızı Julius “Dr. J” Erving, NBA şampiyonu Kevin Garnett, NBA All-Star oyuncusu Karl-Anthony Towns ve Celtics’in yıldızı Jayson Tatum yer alıyor. NBA 2K Playgrounds 2, yeni oyuncular, sahalar ve hareketlerle seriye yeni bir enerji getiriyor. NBA 2K Playgrounds 2, çıktığı anda aralarında Michael Jordan, Kobe Bryant ve Kareem Abdul-Jabbar gibi efsanelerin de bulunduğu 300’den fazla oyuncuyu barındıracak. Çıkışından sonra da güncellemelerle birlikte 200’e yakın oyuncu oyuna eklenecek. Oyunda Washington D.C., St. Louis, Seoul ve Avustralya gibi dünya çapında tamamen yeni ve heyecan verici on saha bulunacak. Çıkışından sonra da yeni sahalar oyuna eklenmeye devam edecek.

Oyunda 100’den fazla oyuncuların imzasını taşıyan hareket bulunacak: Michael Jordan’ın serbest atış çizgisinden smacı, George Gervin’in buz adam parmak hareketi, LeBron James’in kendi başına yaptığı alley-oop gibi. Ayrıca ceket, t-shirt, pantolon, şort ve ayakkabı gibi birçok yeni kişiselleştirme eşyası da oyunda yer alacak. NBA 2K Playgrounds 2’nin müzik listesinde Run The Jewels, Oddisee ve DJ Premier gibi lisanslı parçalar bulunuyor.

NBA 2K Playgrounds 2’de kendi başınıza, arkadaşlarınızla ya da dünyaya karşı oynama seçenekleri bulunuyor. Playgrounds Championship modu hem co-op hem de bireysel olarak dünya çapında puan listesi oluştururken, yeni tek kişilik sezon modu da sezon ve playoff maçlarını takım olarak oynamanızı sağlayacak. Oyunda ayrıca dört kişilik online maç, yapay zekaya karşı co-op maçlar, geliştirilmiş eşleştirme sistemine sahip özel sunucular, üç sayı yarışması, tuhaf geliştirme öğeleri, kişiselleştirilmiş maçlar ve çok daha fazlası yer alacak.



