Sınırda büyük tehlike

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor zorlu bir fikstüre girdi.

16 Şubat 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Sınırda büyük tehlike

Fırtına bu fikstürün ilk sınavında lider Sivasspor ile karşılaşacak. Yiğidolar’ı kayıpsız geçmeyi planlayan Karadeniz ekibi, önümüzdeki hafta ise Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak Sivas maçı öncesinde Bordo-Mavililer’de Pereira, Hosseini, Campi, Mikel, Guilherme ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor.

Çimşir’den uyarı

Bu 6 isim Yiğidolar karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Siyah- Beyazlılar karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in sınırdaki oyuncularını gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardığı belirtildi.

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