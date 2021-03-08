Sinir sıkışmasına neden olur?

Vücudumuz sinir adını verdiğimiz yapılarla çoğu fonksiyonları yerine getirir. Sinir burada elektrik kablosu gibi bir nevi iletişim ağıdır. Hareketi sağlayan uyarıları beyinden görevli organlara sinirler aracılığıyla iletilir. Sadece bunla kalmaz duyularımızı almamızı da sinirler sağlar. Sinir sıkışması ise çevredeki tendon, kas, kemik gibi yapıların bu sinilere bası yapması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Sinir sıkışması en çok bilek, bel ve boyunda olur. Fonksiyonlarda işlevselsizlik yaptığı için tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Sinir sıkışması sonucu ağrılar, uyuşukluk, karıncalanma gibi semptomlar oluşur.

Sinir sıkışması çevre dokuların yaptığı basıya dayalı oluşur. Bunun oluşmasına yol açan bazı neden ve risk faktörleri vardır. Nedenleri arasında en sık genetik rol oynamaktadır. Ailesinde sinir sıkışması sık olan bir bireyin bu duruma yakalanma ihtimali artmaktadır. Bu yüzden bu grup özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Bel fıtığı, darbelere bağlı travmalar, kist veya tümörler, diyabetli hastalar, oturuş-duruş bozuklukları, ani hareketler ve karpal tünel sendromu. Bu saydıklarımıza sahip olan bireyler dikkat etmelidir ve doktorlarına başvururken değinmelidirler.

Sinirler dar bir alandan genelde dar bir alandan geçerken bu duruma uğrarlar. Bunlardan en sıkları da karpal tünel sendromu (elde sinir sıkışması), fıtıklaşmış disk (omurgada sinir sıkışması), kubital tünel sendromu (dirsekte sinir sıkışması), bacakta-dizde sinir sıkışması. Sinir sıkışmasının belirtileri belirgindir. Ağrı, oluştuğu bölgede uyuşukluk, karıncalanma hissi, hissizlik, güçsüzlük gibi semptomları klasik gösterirler. Hissizlik ve uyuşukluk o derece ileri gidebilir ki iğne batırdığımızda bile hissetmez. Sıkışma olan bölgede şişlik ve ağrı da olabilir. Bu belirtiler birlikte olmayabilir bazen tek ağrı da oluşabilir ya da herhangi biri. Tabii ki sinir sıkışması oluştuğu bölgeye göre bazı spesifik tarifli semptomlar oluşturur. Bunlara örnek vermek gerekirse: Belde sinir sıkışınca hastalar en sık her iki ayakta ağrılar ve bacakta karıncalanma hissi ile gelirler. Dirsekteki sinir sıkışmalarında ise daha çok parmaklara doğru vuran ince sızı halindeki ağrı ve uyuşukluktur. Omuzda sinir sıkışması olursa diğerlerinden farklı olarak hapşırma gibi refleks hareketlerinde seğirme meydana gelir. Kalçada sinir sıkışması meydana gelirse bele doğru vuran bir ağrı ve ilerleyen zamanlarda bacağa vuran çekme, uyuşukluk, ağrı şikayetleri oluşur.





Yukarıda vurguladığımız belirtileri olan kişiler doktora başvurmalıdır. Fizik muayene ile beraber EMG denilen hassas bir ölçümle kesin tanısı konur. Bazen MR, ultrason gibi yöntemlerden yardım da alınabilir. Tanı konduktan sonra eğer bir operasyona gerek yoksa medikal tedavi ve fizik tedavi verilir. Sinir sıkışmasının olduğu bölgenin özellikle dinlendirilmesi ve yorulmaması çok önemlidir.





Sinir sıkışması yukarıda da değindiğimiz gibi kendini belli eden bir rahatsızlıktır. Sinir sıkışması kendisi geçer gibi yargılara kulak vermeyip doktora başvurmak doğru olan yoldur. Uzman bir FTR veya Sinir ve Beyin Cerrahisi doktoruna görünmemiz gerekmektedir.



