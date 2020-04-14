Günümüzde birçok kişinin yakındığı sıklıkla görülebilen hastalıklardan biri de sinir sıkışması. Sinirlere çok fazla basınç uygulanmasına bağlı olarak ellerde, bacaklarda ve vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan sinir sıkışmaları tedavi yöntemleri merak ediliyor. Bu açıdan Sinir sıkışmasına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Sinir sıkışmasını önlemek için yapılması gerekenleri detaylı olarak hazırladık. Sinirlerin kıkırdak, kemik, kas ve tendonlar tarafından aşırı derecede baskılanması ile sinir sıkışmaları oluşmaktadır. Bu basınç, sinirin işlevini bozmakta ve ağrıya yol açmaktadır. Vücudun bir kaç bölümünde görülebilen sinir sıkışması doğru ve etkin tedavi çözümleri ile iyileşerek düzelebilmektedir. Kişiler, eski sağlıklarına kavuşabilmek için bu faydalı yöntemleri öğrenmeli ve uygulamalıdır.

Sinir sıkışmasının sebepleri ve belirtileri nelerdir?

Kırık, tendinit ve kitleler gibi bölgesel bozukluklar, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, gebelik, duruş bozuklukları ve aşırı kullanım sinir sıkışmasının başlıca nedenleri arasında yer alır. Bası altında kalan sinir, normal bir şekilde işlevini yerine getiremez hale gelir. Bununla birlikte türlü şikayetler baş gösterir.

Sinir sıkışmalarının en önemli belirtileri, özellikle geceleri artan ağrılar, uyuşma durumu, karıncalanma hissi, duyu kaybına bağlı olarak ilerleyen evrede görülen kas güçsüzlükleri ve hareket etme zorlukları şeklinde görülmektedir. Siniri sıkışıklığı problemi yaşayan kişilerin klinik durumu ve çekilen EMG sonucu uygulanacak tedavinin şeklinin belirlemektedir. Daha ciddi durumlarda yani ileri düzeyde görülen sinir sıkışmaların da ise cerrahi tedavi gerekebilmektedir.

Sinir sıkışması hangi sinirlerde daha fazla görülür?

Beyin, omurilik ve çevresel sinirlerden meydana gelen sinir sisteminde çevresel sinirler, vücudun hareket etmesini ve duyuların algılamasını sağlayan önemli bir işleve sahiptir. Çevresel sinirler, vücutta ilerledikleri yol boyunca bası altında kalırlarsa tıbben tuzak nöropatiler denilen sinir sıkışmaları görülür. En çok karşılaşılan sinir sıkışmaları, el bileğinde median sinirin sıkışması olarak bilinen karpal tünel sendromudur. Karpal tünel sendromu, geceleri daha da belirginleşen ve elin ilk üç parmağında karıncalanma, uyuşma ve güç kaybına bağlı kol ağrılarına yol açan bir rahatsızlıktır.

Kübitel tünel sendromu ise ulnar sinirin dirsek hizasında sıkışması sonucu oluşmaktadır. Dirsekten başlayarak 4. ve 5. parmaklara uzanan ağrı, uyuşma şikayeti ile parmaklarda hissedilen güçsüzlüklerle kendini belli etmektedir.

Torasik çıkış sendromu, son zamanlarda boyun kaslarında oluşan spazm ile kısalmalara bağlı olarak karşılaşılan bir başka sinir sıkışması türüdür. Kola doğru giden bütün sinirleri içine alan sinir ağının boyun kasları arasında sıkışması ile gelişmektedir. Bu sendrom, tüm kol bölgesinde ağrı ve uyuşukluk hissine yol açabilmektedir.

Sinir sıkışması nasıl geçer?

Sinir sıkışması belirtileri görüldüğü zaman, sinir sıkışması ve katlanılması zor olan ağrılarından kısa zamanda kurtulabilmek için ilk olarak yapılması gereken uzman bir doktora başvurmak olmalıdır. Çünkü sinir sıkışmasının geçebilmesi için sebebi ve doğru teşhis son derece önemlidir. Doğru teşhis akabinde doğru tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bunun için kesin tanı konulabilmesi için tıbbi testlerden geçmek gerekmektedir. Uzman hekim gözetimindeki muayene sonrası hasta kişi EMG adı verilen bir testten geçirilir. Böylece vücuttaki sinirlerin durumu yakından incelenebilmektedir.

Hasta kişinin, vücudundaki sinirlerin incelenmesi sonucunda sinir sıkışması olduğu tespit edilir ve vakanın ileri bir derecede olmadığı, hastada herhangi bir güç kaybı meydana gelmediği durumlarda fizik tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Fizik tedavi ile sinir sıkışması oluşan bölgenin rahatlaması ve sinir sıkışması probleminde iyileşme sürecinin kısa zaman alması amaçlanır.

Muayene ve tetkikler sonucunda hastanın yakındığı sinir sıkışması durumunun ileri boyuta ulaştığı ortaya çıkar ise hiç zaman kaybedilmeden cerrahi tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. El ya da ayak bileğinde gerçekleştirilen cerrahi müdahaleler ile sinir geçişlerinin rahatlatılması hedef alınır. Ciddi durumlarda ameliyat ardından hastaya, 15 ile 20 seanslık bir fizik tedavi programı uygulanır. Bu fizik tedavi programı ile kasların tekrar güç kazanması ve eklemde oluşan sertliklerin önüne geçilmesi sağlanır. Sinir sıkışmalarında kullanılan başlıca fizik tedavi yöntemleri:

- Ultrason

- Su tedavisi

- Lazer ve manyetik alan tedavisi

- Parafin olarak sayılabilir.

Sinir sıkışmasına ne iyi gelir?

Sinir sıkışmasında etkilenen bölge dinlendirilmelidir. Tekrarlanan hareketler sinir sıkışmasına neden oluyorsa bu hareketler tekrarlanmamalıdır. Fiziksel tedavi, doktor tavsiyesi ve gözetiminde sıkışan sinirin bir boyun ya da bel çevresi sorunlarından doğduğu durumlarda çoğunlukla faydalı olmakta ve etkin sonuçlar alınmaktadır. Yapılması önerilen egzersizler, doğru ve istenilen şekilde yapılabilir. Bu egzersizler, sırt ya da orta kasları güçlendirerek sinir kökü üzerindeki baskıyı azaltabilmektedir. Hatta tamamen ortadan kaldırdığı da görülmektedir.

Karpal tünel sendromu durumunda bilek splinti veya tokmak kullanımı da önerilmektedir. Bazı sinir sıkışmalarında ise vücut pozisyonunu değiştirmek öneriler arasında yer almaktadır. Kilo kaybının da birçok sinir sıkışması türünde faydalı olduğu bilinmektedir.

Sinir sıkışmasını önlemek için yapılması gerekenler

Sinir sıkışmasını önlemek için bu sıkışmalara neden olabilecek fiziksel koşullar öncelikle ortadan kaldırılmalıdır. Bileği zorlayan ve ağırlık taşıma gibi işlerden kaçınılmalıdır. Yükün artmasına bağlı olarak taşıma işleminde kollar biraz daha açılmakta ve bilekler daha fazla bükülmektedir. Bu pozisyonda el bilekleri ezilmekte ve baskı altında kalmaktadır. Bu tarz fiziksel baskılardan kaçınılmalıdır.

Ofis ortamında çalışanların, dirseklerini masaya dayamaları dirseklerde sinir sıkışmalarına yol açabilir. Masaya dirsek konulacaksa dirseğin iç kısmı değil sivri bölümünün değmesine özen gösterilmelidir. Sandalyede otururken sandalyenin sivri kenarının diz kapağının arakasında bulunan eklem yerine denk gelmemesine dikkat edilmelidir.