Didem Soydan, önceki gün bir markanın tanıtımı için peluş üzerine oturarak bornozlu poz verdi.

"HAYVANIN CESEDİNİN ÜZERİNE OTURMAK"

Didem Soydan'ın paylaşımını gören eski gelin adayı Sinem Umaş, "Bir hayvanın cesetinin üstünde oturmak senin vizyonundaki birinin bunun yapmaması gerek ya. Biraz duyarlı olun artık sene oldu 2020." diyerek eleştirdi.

İKİLİYİ BİRBİRİNE DÜŞÜREN FOTOĞRAF:

"SALAK SALAK KONUŞUP CANIMI SIKMA"

Umaş'ın sert eleştirisine tepkisiz kalmayan Soydan, "Hayvan ceseti? Hadi salak salak konuşup canımı sıkma tatlı kız. Peluş bu istersen link vereyim." diyerek sert çıktı.